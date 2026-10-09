Kaçak madenlere denetim öncesi istihbarat veriyorlardı: 16 kişi yakalandı

Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde bilgi sızdırıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanı bir kişi, bir orman muhafaza memuru, bir rödovans sahibi ve 13 kaçak maden ocağı işletmecisinin bulunduğu belirtildi.

Savcılık ifadelerinin ardından S.E. (42), S.A. (39), R.T. (38) ve M.A. (60) serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık tarafından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 12 şüpheliden M.O. (37), M.M. (49), E.A. (41) ve K.B. (62) tutuklandı.

T.O. (30), N.D. (49), M.A. (28), Ş.Y. (43), M.D. (41), K.Ç. (42), F.T. (54) ve K.A. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR İKİ AŞAMADA DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İKİ KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

İlk operasyon, 5 Ekim günü saat 07.00’de düzenlendi. Operasyonda ikisi kamu görevlisi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise 6 Ekim sabahı gerçekleştirildi. Aralarında rödovans sözleşmesi kapsamında işletmecilik yapan bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İki operasyon kapsamında toplam 16 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve 68 mermi ele geçirildi.

Soruşturma, kaçak maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde bilgi sızdırıldığı ve rüşvet ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine yürütülüyor.