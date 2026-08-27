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Halk TV Türkiye Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu

Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu

Son dakika haberi... KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları için ÖSYM ekranı adayların erişimine açıldı.

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Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu
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ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim için başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların büyük bir merakla beklediği KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT ADAYLARI İÇİN KRİTİK DETAY

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Bu sınava ilişkin başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu - Resim : 1

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ÖSYM, DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların 25 Ekim'deki KPSS Ortaöğretim sınavına da girmelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu - Resim : 3

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet adresi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını kullanarak bireysel olarak yapabilecekler.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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