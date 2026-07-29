2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı!

ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans düzeyine ilişkin başvuruların bugün (29 Temmuz 2026) itibarıyla başladığını duyurdu. Başvurular 10 Ağustos 2026 tarihine kadar sürecek.

Yapılan açıklamaya göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan KPSS Ön Lisans sınavına başvurmaları zorunlu bulunuyor.

ÖSYM, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesini istedi.

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınav saati 10.15 olarak belirlendi. Sınav süresi 130 dakika olacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücretinin ödenmesi için son gün 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026-KPSS Ön Lisans sınav ücreti 800 TL olarak açıklandı. Ücret; kılavuzda belirtilen bankaların şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuru süresi içinde başvurusunu yapamayan adaylar 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak ve sadece ÖSYM'nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi olan iki yıl içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecek.

Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerekiyor. 13 Temmuz 2026 tarihi ve öncesinde lisans diploması almaya hak kazanan adaylar KPSS Ön Lisans sınavına başvuramayacak. Aynı şekilde 10 Ağustos 2026 tarihi ve öncesinde ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar da ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramayacak.

Bir adayın birden fazla öğrenim düzeyinden (lisans, ön lisans, ortaöğretim) 2026-KPSS'ye katılması mümkün değil.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar başvuru merkezine gitmeye gerek olmadan, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olup bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

T.C. Kimlik Kartı olmayan veya kartında fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunanlar bireysel olarak internet aracılığıyla başvurabilecek. Sistemde geçerli fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru merkezinden başvuru yapmak zorunda olacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek (60 soru) ve Genel Kültür (60 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Testler tek kitapçık halinde verilecek ve tek cevap kağıdı kullanılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU GELECEK?

Genel Yetenek testinde sözel akıl yürütme, dil bilgisi, yazım kuralları (yüzde 50 ağırlık) ile sayısal ve mantıksal akıl yürütme (yüzde 50 ağırlık) sorularından oluşacak.

Genel Kültür testinde ise Tarih (yüzde 45), Türkiye Coğrafyası (yüzde 30), Temel Yurttaşlık Bilgisi (yüzde 15) ve Türkiye ve Dünya ile ilgili genel kültürel ve sosyoekonomik konular (yüzde 10) ağırlıklarında sorular yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

KPSS puanlarının hesaplanması için adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 net yapması gerekiyor. Puan hesaplamasında her iki testin ağırlığı 0,5 olarak belirlenmiş olup ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı hesaplanacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ YATIRILMAZSA NE OLUR?

Başvuru bilgilerini sisteme kaydettiği halde süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacak. Bu durumda sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina ve salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınava girerken yanlarında şu belgeleri bulundurması zorunlu:

Sınava Giriş Belgesi: Adaylar bu belgeyi T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren edinebilecek.

Kimlik belgesi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve öğrenci kimlik kartları geçerli kabul edilmeyecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA SINAV BİNASINA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Adaylar saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemlerini tamamlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar sınava alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçlar bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

2026-KPSS'ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. DHBT sınav ücreti ödeme için son gün 1 Ekim 2026 olarak belirlendi. DHBT sınav ücreti 800 TL. Geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olup ücret yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

DHBT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

DHBT sınavında toplam 40 soru sorulacak. İlk 20 soru (DHBT-1) tüm öğrenim düzeyleri için ortak olan temel din bilgisi sorularından oluşacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) ise adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Sınav süresi 60 dakika olacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI SINAV ÜCRETİNDEN MUAF MI?

ÖSYM Yönetim Kurulu kararı gereği şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ve yerleştirme ücreti alınmayacak. Bu kapsamdaki adayların Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında bilgilerinin yer alması ve başvuru öncesinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak bilgilerinin kaydını sağlamaları gerekiyor.

2024-KPSS SONUÇLARININ GEÇERLİLİĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?