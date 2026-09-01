Son Dakika | Kıbrıs'taki tekne faciasından yeni görüntüler: Dehşet anları ortaya çıktı

Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan FİLO Denizcilik'e ait yolcu gemisinin alabora olduğu faciada yeni görüntülere Halk TV ulaştı. Dehşet anında yaşanan panik ve kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

"BİZİ ÖLÜME GÖTÜRDÜLER"

Faciadan kurtulan bir yolcu Halk TV canlı yayınında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok kötü bir olaydı. Çoğu kişinin can yeleği yoktu. Arkadaşımla birlikte yaklaşık 30 çocuğu kurtardık. Çocukların hiçbirinin can yeleği yoktu. Mahşer yeri gibiydi."

Gemiden kurtulan başka bir yolcu ise şunları söyledi:

"Geminin batacağını zaten söyledik ama bizi umursamadılar. Görevliler kapılarda nöbet tuttular, kimseyi dışarı bırakmadılar. Durduracakları yere çok daha hızlı gittiler. Gemi batana kadar da durmadılar. Gemi yan yatınca durdular. Bizi direkt ölüme götürdüler. Gemi çok kötüydü, geminin gitmeyeceğini söyledik, yalvardık."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 30 Ağustos'ta meydana gelen tekne faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden FİLO Denizcilik'e ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra yaklaşık 2 kilometre açıkta alabora oldu.

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, katamaran tipi feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu belirtildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ ARANIYOR

Facianın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 241 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, kayıp olduğu belirtilen 20 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olduğu duyuruldu.

DEHŞET ANLARI YENİ GÖRÜNTÜLERDE

Feci kazanın ardından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların yaşadığı panik dikkat çekiyor. Yeni görüntüler, facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, denizde yürütülen kurtarma çalışmalarının zorluğunu da ortaya koyuyor.

Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yetkililerin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Facianın ardından KKTC yönetimi tarafından üç günlük yas ilan edildi. Arama-kurtarma ekiplerinin kayıp 20 kişiye ulaşmak için denizdeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.