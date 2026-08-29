Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var Son dakika... Beykoz’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir iş yerinin girişine çarparak duran otomobilin neden olduğu kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.