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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Son dakika... Beykoz’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir iş yerinin girişine çarparak duran otomobilin neden olduğu kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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İstanbul’un Beykoz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Bir dondurmacının girişine çarparak duran otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı.

Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var - Resim : 1

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OTOMOBİL YAYALARIN ARASINA DALDI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına girdi. Otomobil, bir dondurmacının girişine çarparak durabildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Son dakika | İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var - Resim : 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle Fevzi Paşa Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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