Annesini öldürüp çöpe attı! Polise gidip teslim oldu

Batman’da 55 yaşındaki Seve Cihangir, evinin avlusunda bulunan çöp konteynerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek Emniyet Müdürlüğü’ne giden oğlu H.C. (30) ise gözaltına alındı.

CESEDİ EŞİ BULDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’in cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cihangir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından Seve Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü söyledi ve teslim olmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.C.’nin emniyetteki işlemleri başlatıldı.

H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı. (DHA)