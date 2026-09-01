Son dakika | İdris Naim Şahin bugün ifade verecek

Süleymancılar'a yönelik soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsis edilen araçların şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı öne sürülmüş, Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de Şahin'e tahsisli çakarlı araçla firar etmeye çalışmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de ifadesinin alınmasına karar vermişti.

BUGÜN İFADE VERECEK

Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre eski bakan Şahin'in bugün saat 15.30'da soruşturma hakkında ifade vermek için Ankara Adliyesi'nde olması bekleniyor.

AKIN GÜRLEK "SÖYLEDİKLERİ İLE DELİLLER TUTMUYOR" DEMİŞTİ

Konu hakkında kritik açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten gelmişti. Gürlek katıldığı bir yayında İdris Naim Şahin hakkında, "Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor. İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İDRİS NAİM ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Kuriş'in firari kardeşinin yurt dışına kaçmak üzere bindiği aracın Şahin'in aracından çıkmasının ardından İdris Naim Şahin de açıklama yapmıştı. Şahin, aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunmuş ve aracın kiralandığı şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.

TANIMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Şahin konu hakkında Halk TV'ye yaptığı açıklamada Kuriş'leri ve araçta yakalanan bir diğer isim olan Erhan Yılmaz'ı tanımadığını, hayatında da hiç karşılaşmadığını söylemişti. Açıklamaların devamında aracı kiraladığı şirketin sahibi Mehmet Özmen'i ise 10-15 yıldır tanıdığını, kendisinin Ankara'da yaşadığını ancak aracını İstanbul'a gittiğinde kullandığını söylemişti.

Şahin kira sözleşmesinin polis kayıtların olduğunu, İstanbul'da olması gereken bir aracın kullanıldığını ve koruma statüsünün de kaldırılması için Ankara Emniyeti'ne başvurduğunu söylemişti.