Son Dakika | İdlib’de mühimmat yüklü araç patladı: 2 ölü, 8 yaralı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de mühimmat taşıyan bir araç infilak etti. İlk belirlemelere göre patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay, İdlib’in doğusundaki Binniş bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamada çevredeki 2 araç da yanarak kullanılamaz hâle geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Suriyeli yetkililer olayla ilgili henüz resmî açıklama yapmadı.

11 GÜN ÖNCE DE PATLAMA YAŞANDI

Açık kaynaklara yansıyan son benzer olay, 21 Ağustos’ta İdlib’in batısındaki Ayn el-Kasab köyünde yaşandı. Bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İlk bulgular, patlayıcıların balık avında kullanılmak üzere evde tutulduğunu gösterdi.