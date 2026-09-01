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Halk TV Türkiye Son Dakika | İdlib’de mühimmat yüklü araç patladı: 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika | İdlib’de mühimmat yüklü araç patladı: 2 ölü, 8 yaralı

İdlib’in Binniş bölgesinde mühimmat yüklü araç infilak etti. Patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı, çevredeki 2 araç yandı. Olayla ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı.

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Son Dakika | İdlib’de mühimmat yüklü araç patladı: 2 ölü, 8 yaralı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de mühimmat taşıyan bir araç infilak etti. İlk belirlemelere göre patlamada 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay, İdlib’in doğusundaki Binniş bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamada çevredeki 2 araç da yanarak kullanılamaz hâle geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Suriyeli yetkililer olayla ilgili henüz resmî açıklama yapmadı.

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11 GÜN ÖNCE DE PATLAMA YAŞANDI

Açık kaynaklara yansıyan son benzer olay, 21 Ağustos’ta İdlib’in batısındaki Ayn el-Kasab köyünde yaşandı. Bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İlk bulgular, patlayıcıların balık avında kullanılmak üzere evde tutulduğunu gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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