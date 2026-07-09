Son Dakika | İBB Davası'nda ara karar açıklandı: İnan Güney'e yurt dışı çıkış yasağı

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası'nda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Ara kararda, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliye gerekçesine yer verildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin, bu aşamada tutukluluktan beklenen menfaatin adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceğinin, mevcut delil durumu ve bir kısım sanıkların dosyaya yansıyan sağlık durumlarının beraber değerlendirildiğini belirten mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını açıkladı.

Mahkeme bu gerekçelerle 6 sanığın tahliyesine karar verdi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. (AA)