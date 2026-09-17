Son Dakika | Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama! Gözaltı kararı verilmişti

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Kıbrıs'ta bulunan Uğur, yaptığı ilk açıklamada İstanbul'a dönerek ifade vereceğini söyledi.

"NE BİLİYORSAK ANLATACAĞIZ"

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin son günlerde çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Uğur, savcılığın kendisini ifadeye çağırmasını "normal" olarak değerlendirdi.

Uğur, Notbir'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Günlerden beri FETÖ'cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki savcıların beni çağırması çok normal. Şu anda şehir dışındayım akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım‘la ilgili de bir işlem yapılmış.

Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal. Benim hiçbir şüphem yok o gün de bildiklerimizi anlatmıştı bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız."

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölümünün ardından koğuşunda spor ve yürüyüş planları, el yazısı notlar ve rahatsızlanmadan önce hazırladığı kahve bulundu. Sağlık çalışanları, gardiyanlar ve koğuş arkadaşlarının ifadeleri alınırken, Adli Tıp Kurumu ölümü kalp krizine bağladı. Soruşturma 2012'de kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı.

Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yıllar sonra dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Üç kişi gözaltına alınırken, Kıbrıs'ta bulunduğu belirlenen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Aynı koğuşta kalan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Uğur, tutuklu bulunan YouTuber Oğuzhan Uğur'un da babası.