Son Dakika | Halk TV'ye dayanışmaya gelenlere engel! Giriş kapısı kilitlendi

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Türkiye'nin bağımsız haber kuruluşlarından Halk TV'ye kayyum atandı. TMSF'nin kanala el koymasının ardından kanal binası polis ekiplerince ablukaya alındı.

Basın emekçileriyle dayanışma göstermek isteyen yurttaşların içeri girmesini engellemek amacıyla da binanın giriş kapısına kilit vuruldu.

Halk TV binası (14 Ekim 2026)

HALK TV'YE KAYYUM ATANDI

Halk TV binasına sabah 05.00 sularında polis ekiplerince baskın düzenlendi ve kanala kayyum atandı. Polislerin binada saatlerce arama yapması nedeniyle Halk TV emekçilerinin içeri girmesi engellendi.

Olayla ilgili açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından paylaştığı mesajda, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'yi dört gün önce hedef göstermesine dikkat çekti. Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de" ifadelerini kullandı.