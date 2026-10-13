Yollar göle döndü, AKP'li başkana manidar çıkış geldi: AK Parti’ye Katılın!

Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden dikkat çeken çok manidar bir paylaşım yaptı.

Son dönemde muhalefet belediyelerinden AKP’ye gerçekleşen belediye başkanı transferleri ve iktidarın sürekli diğer belediyelere yönelik "çalışmıyor" söylemleri gündemdeki yerini korurken Saadet Partisi, AKP tarafından yönetilen Malatya’daki altyapı sorunlarını bu transfer tartışmaları üzerinden hedef aldı.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, yağış sonrası sular altında kalan yolların görüntülerini paylaşarak AKP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e, "Sn. Sami Er’e çağrımızdır: AK PARTİ’YE KATILIN!" sözleriyle manidar bir göndermede bulundu.

YAĞMUR SONRASI YOLLAR ADETA DENİZE DÖNDÜ

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından paylaşılan görsel ve videolarda, sağanak yağışın ardından Malatya caddelerinin adeta bir göle dönüştüğü görüldü. Yağmur sularıyla dolan, araçların bir gölün içinden geçiyormuşçasına zorlukla ilerlediği ve çamur deryasına dönen yolların görüntüleriyle, kentteki altyapı yetersizliği gözler önüne serildi.

"AK PARTİ’YE KATILIN!"

AKP yönetiminde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesindeki altyapı ve yol sorunlarını son dönemdeki siyasi transferlere gönderme yaparak eleştiren Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, resmi paylaşımında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Sami Er’e çağrımızdır:

AK PARTİ’YE KATILIN!"