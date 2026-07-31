Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 5 polis daha tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 polis daha tutuklandı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden, dün adliyeye çıkarılan dört polis tutuklanmış, üç şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Bugün Erzurum Adliyesi'nde devam eden işlemlerde ise beş polis hakkında daha tutuklama kararı verilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı dokuza, dosyadaki toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Öte yandan, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor. (ANKA)