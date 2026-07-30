Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasının külüne üflense altından dönemin valisi Tuncay Sonel çıkıyor. Soruşturma derinleştikçe Doku'nun kaybedilmesi için ortak edilen memur ve polislerin sayısı artıyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklama, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise tutuklama talebiyle sevk edilmesine rağmen adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında karara itiraz etti.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 20'ye çıktı.