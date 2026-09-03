Son Dakika | Gülistan Doku dosyasında jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı
Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı.
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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali K. ile eşi Burçin H. K.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı.
Çifte, Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden yaklaşık 2 dakika sonra kullandıkları aracın köprüden geçtiği ve Burçin H. K.'nin aynı dakikalarda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradığına ilişkin sorular yöneltilmişti.
Çift ise Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savunmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi