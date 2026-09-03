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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gülistan Doku dosyasında jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı

Son Dakika | Gülistan Doku dosyasında jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı

Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı.

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Son Dakika | Gülistan Doku dosyasında jandarma komutan yardımcısı ile eşi tutuklandı
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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında jandarma komutanı ve eşinin ifadesi ortaya çıktı: Tesadüfle açıklanamazGülistan Doku soruşturmasında jandarma komutanı ve eşinin ifadesi ortaya çıktı: Tesadüfle açıklanamaz

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali K. ile eşi Burçin H. K.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı.

Çifte, Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden yaklaşık 2 dakika sonra kullandıkları aracın köprüden geçtiği ve Burçin H. K.'nin aynı dakikalarda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradığına ilişkin sorular yöneltilmişti.

Çift ise Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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