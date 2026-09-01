Son Dakika | Tutuklu Vali Tuncay Sonel açıklama yaptı! "Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kendisi ve ailesine yönelik iddiaları reddetti. X hesabından Sonel, “Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır” dedi. Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de Sonel'in soruşturmayı itibarsızlaştırmak için hamle yaptığını söyledi. Çimen, Sonel'in sosyal medya hesabına erişim engeli gelmesi için başvuru yapacaklarını belirtti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in X hesabından açıklama yayımlandı. Sonel, kendisini ve ailesini hedef aldığını belirttiği haber, yorum ve iddialar hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

"ZERRE KADAR ŞÜPHEM YOK"

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla kendisinin ve ailesinin hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Sonel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şahsım ve ailem ile ilgili 5 aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamında çıkan, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımız tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır.

Gülistan Doku soruşturmasının açıklığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması en büyük arzumuzdur. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir.

Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık.”

"DEVLETİMİZİN ŞEFKATİNİ GÖSTERDİK"

Gülistan Doku'nun adını ilk kez kayıp haberinin ardından duyduğunu belirten Sonel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gülistan Kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık.

Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa sürede Allah’ın izniyle bir araya geliriz.

Selam ve hürmetlerimle. 31 Ağustos 2026

Tuncay Sonel

Vali-Mülkiye Başmüfettişi”

Paylaşımın sonunda, açıklamanın Sonel'in talimatı ve onayıyla avukatı tarafından yayımlandığı belirtildi:

"İş bu metin müvekkilimiz Tuncay Sonel'in talimatı ile kaleme alınmış olup cevap hakkını kullanım kapsamında bilgisi ve rızası dahilinde vekâletnameli vekili olarak tarafımızca paylaşılmaktadır. Av. Kadir Cem Temtek "

DOKU AİLESİNDEN TEPKİ

Gülistan Doku'nun ailesi Ali Çimen, Sonel'e yanıt verdi. Çimen X hesabından şunları ifade etti:

"Gülistan DOKU soruşturması kapsamında iki ayrı dosyadan ve bir çok suçtan tutuklu olan şüpheli Tuncay SONEL X hesabı üzerinden soruşturma dosyamızı itibarsızlaştırmak amacıyla dezenformasyon şeklinde paylaşımlar yaptığı tarafımızca tespit edilmiştir. Mezkur şahsın X hesabı üzerinden soruşturma makamlarını ve işlemlerini itibarsızlaştırmak amaçlı paylaşımlarının engellenmesine yönelik gerekli yasal işlem tarafımızca başlatılmıştır"