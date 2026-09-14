Son Dakika | Gözaltına alınan ünlü oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Çağla Boz'un da aralarında olduğu 3 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, dün gözaltına alınan ünlü oyuncu Çağla Boz ve avukat Emek Emre dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boz'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin gözaltı kararı verilen 2 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

27 yaşındaki Çağla Boz, Kendi Düşen Ağlamaz ve Can Borcu gibi dizilerde rol almıştı.