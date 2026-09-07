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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gözaltına alınan avukatlar hakkında karar

Son Dakika | Gözaltına alınan avukatlar hakkında karar

Son dakika haberi... Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması soruşturmasında 27 avukat ile 4 sivil kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi serbest bırakıldı.

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Son Dakika | Gözaltına alınan avukatlar hakkında karar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ile 4 sivil hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyetteki sorgularının ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

4 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Dosya kapsamında 4 kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari durumdaki 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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