Son Dakika | Gözaltına alınan avukatlar hakkında karar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ile 4 sivil hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyetteki sorgularının ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

4 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Dosya kapsamında 4 kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari durumdaki 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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