'Katil NATO' demek suç sayıldı: HKP Başkanlık Kurulu Üyesi Çıngı'ya soruşturma başlatıldı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı hakkında, sosyal medya hesabından 4 Temmuz'da yaptığı "Katil NATO ülkemizden defol" paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın "suç işlemeye tahrik" kapsamında olduğu belirtildi.

Çıngı soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde anti-emperyalist miras ve vatan savunması vurgusu yaparken, HKP Genel Merkezi soruşturmayı yargı baskısı olarak nitelendirdi.

"BEN, DEDEMİN KOMUTASI ALTINDA SAVAŞTIĞI MUSTAFA KEMAL'İN DEVAMCISIYIM"

Çıngı, verdiği ifadesinde de ailesinin ve Kuvayimilliye geleneğinin tarihsel mücadelesine atıfta bulunarak NATO karşıtı tutumunu kararlılıkla devam ettirdi.

Çıngı, verdiği ifadesinde, "Ben, Kahramanmaraşlı Çanakkale Gazisi ve İngiliz, Fransız emperyalistlerine karşı Kuvayimilliye Savaşı'nda Maraş Cephesi'nde savaşmış Süleyman Kozanoğlu'nun torunuyum. Dolayısıyla ben, dedemin komutası altında savaştığı Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün ve Kuvayimilliyecilerin devamcısıyım. NATO'ya karşı çıkmak, vatanı savunmak, işgalcilere, sömürgecilere karşı çıkmak demektir. Eğer ben NATO'ya hayır demezsem atalarıma, dedelerime, tüm Kuvayimilliyecilere, şehitlerimize ve gazilerimize ihanet etmiş olurum" dedi.

HKP'DEN EMPERYALİZM KARŞITI TEPKİ: HUKUK GARABETİ

HKP Genel Merkezi ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak soruşturma kararına sert tepki gösterdi. Partinin anti-emperyalist çizgisine vurgu yapılan açıklamada Çıngı'nın ifadeye çağrılmasının yargının "hukuk garabeti" olduğu vurgulandı.

HKP'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlık Kurulu üyesi M. Gürdal Çıngı'nın 'NATO, ülkemizden defol' paylaşımı yaptığı için ifadeye çağrılması, AKP'gillerin operasyon silahına dönüşmüş olan yargısının imza attığı bir başka hukuk garabeti olmuştur. Partimiz her alanda, her yerde ABD emperyalizminin savaş aygıtı, halkların katili olan NATO'ya karşı mücadele etmeye devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir soruşturma, hiçbir gözaltı bizlere vatan aşkını söylemekten geri adım attıramamıştır, bundan sonra da attıramayacaktır" (ANKA)