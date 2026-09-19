Son Dakika| Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Üstel, geminin enkazında kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi. Kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, kayıp sayısı 13’e düştü. Hayatını kaybeden insanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır.”

Üstel, facianın ardından KKTC’nin tüm imkânlarının seferber edildiğini, kayıp 13 kişiye ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

239 KİŞİ KURTARILDI

Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Girne Limanı’na dönmeye çalışan gemi, kıyı açıklarında battı. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239’u kurtarıldı.

Enkazı Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e çıktı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.