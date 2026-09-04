Son dakika | Gazeteci Oya Lale Arslan için tutuklama talebi

Gazeteci ve YouTube yayıncısı Oya Lale Özan Arslan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" iddialarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Arslan, "Benim herhangi bir suç işleme kastım bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın sosyal medya ve YouTube platformundaki yayın ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı verildi ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Arslan’ın savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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