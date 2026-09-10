Son dakika | Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Emniyet Teşkilatını alenen aşağılama' suçlamalarıyla 26 Haziran’da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay, bugün hâkim karşısına çıktı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Çağatay’ın tahliyesine karar verirken hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

DAVA ERTELENDİ

Çağatay’ın yargılandığı davada savcılık, söz konusu paylaşımın devlet kurumlarına yönelik suç oluşturduğunu ileri sürerek TCK’nin 301/2 ve 217/A-1 maddeleri kapsamında cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Çağatay ise savcılık mütalaasına katılmadığını belirterek önceki savunmalarını tekrarladı ve tahliyesini istedi. Mahkeme, tahliye kararıyla birlikte duruşmayı 1 Ekim 2026’ya erteledi.

TUTUKLANMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIM

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasının ardından gazeteci Ali Çağatay, İBB davasındaki bir ifadeyi kastederek X hesabından bir paylaşım yaptı. Çağatay paylaşımında, “500 kilo altının kokusunu alan bir grup polis, dışarıdan bir çeteye operasyonu taşere ediyor; ‘namuslu polisler’ ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal’ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından gözaltına alınan Çağatay, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak” ve “Emniyet teşkilatını aşağılama” suçlamalarıyla 26 Haziran’da tutuklandı.

"EMNİYET TEŞKİLATININ TAMAMINI SUÇLAMADIM"

Bugünkü duruşmada savunma yapan Çağatay, yargılamaya konu olan paylaşımında “çok infial uyandıracak” bir ifade kullanmadığını söyledi. Paylaşımında bir grup polise karşı başka polislerin operasyon yaptığını belirttiğini ifade eden Çağatay, “Ben emniyet teşkilatının tamamını suçlamadım” dedi.

Çağatay ayrıca paylaşımın yalan veya sahte olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığını savundu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da paylaşımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Çağatay, bu hususların dikkate alınmasını istedi.