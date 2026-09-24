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Halk TV Türkiye Son Dakika | Fon soruşturmasında 1.8 milyar liralık 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu

Son Dakika | Fon soruşturmasında 1.8 milyar liralık 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu

Son dakika haberi... Fon soruşturmasında, Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan’a ait 2 özel jet ile lüks yata el konuldu. El konulan araçların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Son Dakika | Fon soruşturmasında 1.8 milyar liralık 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında dev bir el koyma işlemi gerçekleştirildi.

MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma dahilinde tespit edilen 2 özel jet ile 1 lüks yata el konulurken, el konulan araçların toplam piyasa değerinin 1 milyar 8 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Son Dakika | Fon soruşturmasında 1.8 milyar liralık 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu - Resim : 1

2 ÖZEL JET SORUŞTURMA KAPSAMINDA

El koyma kararı verilen araçlardan TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jetin Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlendi.

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LÜKS YATA DA EL KONULDU

Operasyon kapsamında el konulan bir diğer deniz aracı ise Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen “LORETA” isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yat oldu.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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