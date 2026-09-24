Fon tutuklusu Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı: Milyonluk İsviçre transferi soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alan şirketlerden Pusula Holding'in tutuklu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıkta Turhan'a, İsviçre'deki banka hesaplarına yapılan milyonlarca dolarlık para transferleri ile aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile olan bağlantıları soruldu.

Turhan, Pusula Portföy Yönetim Şirketinin yönetimiyle ilgisinin bulunmadığını ve işlemlerden haberdar olmadığını savundu; ancak, şirketin küçülmesi yönünde yönetim kadrosuna telkinde bulunduğunu anlattı.

"PYŞ YÖNETİMİNİ YARIZ'A DEVRETTİM"

Turhan, Pusula Portföy Yönetim Şirketini finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu, daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ve yeni yönetim kadrosuna devrettiğini anlattı.

Şirketi devrettiğinde büyüklüğünün yaklaşık 30 milyon TL olduğunu belirten Turhan, "Bu devirden sonra PYŞ ile herhangi bir alakam kalmadı, yaptığı işlemlerle ilgili bir bilgim olmadı" şeklinde savunma yaptı.

"PARA PİYASASI FONUNUN NE OLDUĞUNU GEÇEN HAFTA ÖĞRENDİM"

Savcılık, Pusula PYŞ’nin para piyasası fonlarındaki paralarla Katılımevim hissesi alıp almadığını da sordu. Dikkat çeken bir yanıt veren Turhan, para piyasası fonunun ne olduğunu henüz bir hafta önce öğrendiğini söyledi.

PYŞ’nin yalnızca hisse fonları yönettiğini sandığını belirten Turhan, şirketin nereden ve nasıl borçlandığından haberdar olmadığını savundu. Buna karşın kredili işlemler yapıldığını bildiğini ve holding üzerinden zaman zaman şirkete para aktardığını kabul etti.

PUSULA PATRONUNA 74,2 MİLYAR TL’LİK BANKA HAREKETİ SORULDU

Savcılık, Turhan’ın 2 Ocak 2024 ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketlerinin toplamda 74 milyar 204 milyon 716 bin 81 TL’ye ulaştığını tespit ederek kaynağını sordu.

Turhan, bu tutarın aynı paranın farklı şirketler ve hesaplar arasında dönmesinden kaynaklandığını öne sürdü. İktisat Katılım Bankasının satın alınması sürecinde yaklaşık 12,5 milyar TL’nin hesaplar arasında üç kez dolaştığını, bunun da toplam hacmi yapay biçimde büyüttüğünü dile getirdi.

Savcılık kayıtlarına göre, Turhan’ın hesaplarından çıkan 49,5 milyar TL’nin 35,1 milyar TL’lik bölümü yalnızca 2026 yılında gerçekleşti. Ayrıca Turhan’ın tek sahibi olduğu Pusula Finans Holding ile 28 milyar TL, Pusula Yatırım Menkul Değerler ile de 10,3 milyar TL tutarında karşılıklı para transferi yapıldığı belirlendi.

Turhan, hesaptaki yüksek para trafiğini şirket satın almaları, kredi kullanımları ve holding içi devirlerle izah etti.

Serdar Turan

İSVİÇRE'YE YAPILAN MİLYONLUK TRANSFERLER SORULDU

Savcılık; Turhan’ın 7 Kasım 2025 ve 27 Şubat 2026 tarihlerinde İsviçre’de kendi adına açılmış hesaba toplam 10 milyon dolar gönderdiğini, 24 Ağustos 2026’da ise Edmond de Rothschild Suisse nezdindeki hesaptan kendisine 25 milyon dolar geldiğini belirterek aradaki 15 milyon dolarlık farkın kaynağını sordu.

Turhan ise savcılığın tespit ettiği tutarın eksik olduğunu savunarak “Bu rakamların daha fazlası hesabıma geldi. Yaklaşık 90 milyon dolar civarında idi.” beyanında bulundu.

Turhan, İsviçre’deki bankanın kendisine yüzde 0,5 faizle İsviçre frangı kredisi teklif ettiğini, bunun karşılığında da BIST 30’da işlem gören kendi hisselerini teminat gösterdiğini söyledi.

Kredinin kullandırılmaması üzerine teminatların banka tarafından satıldığını ve yaklaşık 90 milyon doların hesabına aktarıldığını öne sürdü. Bu tutarın tamamının ise daha sonra kriz döneminde Pusula PYŞ’ye aktarıldığını savundu.

3 İŞLEMDE 1 MİLYAR 820 MİLYON TL NAKİT YATIRDI

Savcılık, Turhan’ın 2026 yılında yalnızca üç işlemde toplam 1 milyar 820 milyon 342 bin TL nakit yatırdığını tespit etti; paranın fiziki kaynağını ve bunu kanıtlayan belgeleri sordu.

İşlemleri doğrulayan Turhan, tutarın “şahsi birikimi” olduğunu ve “arkadaşım diye tabir edebileceğim insanlara” daha önce verdiği borçların geri dönüşünden kaynaklandığını söyledi. Turhan, hesabına yatırdığı bu parayı da kriz döneminde PYŞ’ye aktardığını belirtti.

TURHAN İLE YARIZ ARASINDA 1,9 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Savcılık tespitlerine göre Turhan ile Muhammed Yarız arasında doğrudan 1 milyar 928 milyon 967 bin 999 TL’lik para hareketi gerçekleşti. Bu kapsamda Yarız’dan Turhan’a 11 işlemde 1 milyar 215 milyon TL, Turhan’dan Yarız’a ise 20 işlemde 713 milyon 493 bin TL aktarıldı.

Turhan, bu para trafiğinin Bursa’daki arazi ve araç alım satımı gibi ticari işlemlerden kaynaklandığını ifade etti.

AĞABEYİNE 61 İŞLEMDE 686,9 MİLYON TL

Savcılık, Turhan’ın ağabeyi Mehmet Salih Turhan’a da 61 işlemde toplam 686 milyon 912 bin 755 TL gönderdiğini belirledi. Ağabeyiyle uzun yıllara dayanan ticari ve borç-alacak ilişkisi bulunduğunu söyleyen Turhan, buna karşın ağabeyinin Pusula PYŞ bünyesindeki bir fona yatırım yaptığından habersiz olduğunu öne sürdü.

6,2 MİLYAR TL’LİK ALTIN VE DÖVİZ İŞLEMİNE “MÜMKÜN DEĞİL” DEDİ

Savcılık ayrıca Turhan’ın, Çalışkan Sarrafım Kıymetli Madenler A.Ş. ve Bilal Çalışkan ile toplam 6 milyar 207 milyon 58 bin 802 TL hacminde kıymetli maden işlemi gerçekleştirdiğini saptadı.

Şirketle altın ve döviz ticareti yaptığını kabul eden Turhan, 6,2 milyar TL’lik işlem hacminin imkânsız olduğunu, alım ve satımların mükerrer sayılması nedeniyle bu rakamın ortaya çıkmış olabileceğini savundu.

İFADEDEKİ TARİH ÇELİŞKİSİ

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Turhan’ın PYŞ yönetiminden ayrıldığı tarihe ilişkin oldu. Turhan ifadesinde Eylül-Ekim 2025’te yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve icrai görevlerini bıraktığını söyledi.

Avukatı ise savunmasında Turhan’ın PYŞ’deki “tüm yetki ve unvanlarından 20 Şubat 2026’da resmen ayrıldığını” kaydetti. Böylece Turhan’ın fiilen ayrıldığını söylediği tarih ile avukatının bildirdiği resmî tarih arasındaki aylarca süren fark tutanaklara yansıdı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar Turhan; ticari işlemlerinin hukuka uygun olduğunu, hisse veya fonlarda manipülasyon yapmadığını savundu. Fon yatırımcılarının mağduriyetini gidermek adına şahsi mal varlığıyla ödemelere destek verdiğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Turhan’ın avukatı da müvekkilinin fail değil “mağdur” olduğunu, şirket yönetimini iyi niyetle Muhammed Yarız’a devrettiğini ve sonraki işlemlerin müvekkilinin bilgisi dışında yürütüldüğünü öne sürdü.