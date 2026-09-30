Son Dakika | Fon skandalında yeni gelişme: 3 kişiye tutuklama, yerli Adriana Lima'ya adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon skandalı kapsamında gözaltına alınan bugün adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ünün işlemleri tamamlandı. 4 kişiden 3’ünün tutuklamaya 1’inin ise adli kontrole sevk edildiği bildirildi.

YERLİ ADRİANA LİMA'YA ADLİ KONTROL TALEBİ

Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, yerli Adriana Lima olarak da bilinen eski Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı'ya ise adli kontrol talebi verildi.

MUHAMMED YARIZ VİLLASINI DEVRETMİŞTİ

Bolkan Bekçi ise Muhammed Yarız'ın villasını devrettiği kişiydi. Fon skandalında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu 5 lüks villaya dün el konulmuştu.