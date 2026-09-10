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Halk TV Türkiye Son dakika | Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye katıldı!

Son dakika | Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye katıldı!

Son dakika... 2004 yılında bu yana CHP'de siyaset yürüten ve CHP'den seçime girip Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye katıldı. Fıçı'nın AKP'ye geçeceği ve cep telefonunu kapattığı iddiaları vardı.

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Son dakika | Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye katıldı!
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Yerel seçimlerde CHP’den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı AKP’ye katıldı. Fıçı, Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Fıçı'nın AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda toplantıya katıldığı görüldü. AKP hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti." paylaşımı yapıldı.

Son dakika | Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye katıldı! - Resim : 1

DEDİKODUSU VARDI ERDOĞAN'IN YANINDA ÇIKTI

Foça Belediye başkanı Fıçı'nın AKP'ye geçeceği iddialarının ardından telefonlarını kapattığı ve CHP'li yöneticilerin kendisine ulaşamadığı iddiaları vardı. Bu iddiaların ardından paylaşılan karede Foça Belediye Başkanı da görüldü.

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CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, partisinden istifa ederek AKP'ye katılmasıyla birlikte İzmir'de AKP yönetimindeki belediye sayısı 3'e yükseldi.

Son dakika | Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AKP'ye katıldı! - Resim : 3

İZMİR'DE HANGİ BELEDİYELER AKP'DE?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Menemen Belediyesi AKP yönetimindeydi. Menderes Belediyesi'nde ise Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması ve görevden alınmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde AKP'li Asuman Şen'in seçilmesiyle belediye yönetimi AKP'ye geçti.

Son olarak bugün Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasıyla İzmir'de AKP yönetimindeki belediye sayısı 3'e çıkmış oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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