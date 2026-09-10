İzmirli iki belediye başkanı AKP'ye geçecek iddiası! Telefonlarını kapattılar

İzmir'de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den ayrılarak AKP’ye katılmak üzere Ankara’da görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

AKP’nin muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarına yönelik transfer girişimlerinin İzmir’e uzandığı iddia edildi.

Kulislerde yer alan iddialara göre Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AKP’ye geçmek için Ankara’da görüşmeler yürütüyor.

İki başkanın telefonlarını kapattığı ve kendilerine ulaşmaya çalışan CHP’li isimlere dönüş yapmadığı ileri sürüldü.

ROZETLERİ ERDOĞAN MI TAKACAK?

Fıçı ile Yıldız’ın bu hafta içinde CHP’den istifa etmesinin beklendiği belirtildi. İki başkanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı rozetlerle AKP’ye katılacağı iddia edildi.

AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye genelinde ikinci sırada tamamlamıştı. Erdoğan’ın “Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık” açıklamasının ardından farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının AKP’ye geçişi hız kazanmıştı.

Muhalefet belediyelerinde yürütülen yargı süreçleri ve görevden almaların ardından yapılan bazı belediye meclisi seçimleri de yönetim değişiklikleriyle sonuçlanmıştı.

MAKAM ARACI KURŞUNLANMIŞTI

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına 20 Ağustos’ta tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.S. (21) ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.