Son Dakika | Fenomen Fatma Soydaş'a tutuklama talebi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan fenomen Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının “ffatmaase_” ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. ve TCK 226/2 maddelerine muhalefet suçunu oluşturması nedeniyle yapılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Yakalama Kararı çıkartılmış olup, şüpheli İstanbul ilinde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca SEGBİS ile ifadesi alınmış ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

21 Temmuz'da yapay zeka tarafından oluşturulduğu iddia edilen erkek arkadaşını öptüğü fotoğraflarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında yasal işlem başlatılmış ve aynı gün İstanbul'da olduğu belirlenen Soydaş, gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Soydaş hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Soruşturma sürecinde Başsavcılık tarafından sosyal medya hesaplarına da erişim engeli gelmişti.