Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan DHMİ bürokratı serbest kalmıştı: Tekrar gözaltına alındı

Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan DHMİ bürokratı serbest kalmıştı: Tekrar gözaltına alındı

Son dakika haberi... Evinden 27 kilo altın çıkan eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan DHMİ bürokratı serbest kalmıştı: Tekrar gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Hakkındaki dava kapsamında tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı.

EVİNDE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKMIŞTI

CİMER'e yapılan başvuru sonucunda hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde yapılan aramalarda 26 kilogram külçe altın, 41 bin 300 avro, 19 bin dolar, çok sayıda ziynet eşyası ve üç altın tespih bulunmuştu.

Şubat 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Acar hakkında, 89. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan DHMİ bürokratı serbest kalmıştı: Tekrar gözaltına alındı - Resim : 1
Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar

TAHLİYE OLAN ESKİ DHMİ BÜROKRATI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde cezaevinden tahliye edilen Acar; "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir kez daha gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı Tahliye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro