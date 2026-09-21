Son Dakika | Evinden külçe külçe altın çıkan DHMİ bürokratı serbest kalmıştı: Tekrar gözaltına alındı

Hakkındaki dava kapsamında tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı.

EVİNDE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKMIŞTI

CİMER'e yapılan başvuru sonucunda hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın evinde yapılan aramalarda 26 kilogram külçe altın, 41 bin 300 avro, 19 bin dolar, çok sayıda ziynet eşyası ve üç altın tespih bulunmuştu.

Şubat 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Acar hakkında, 89. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar

TAHLİYE OLAN ESKİ DHMİ BÜROKRATI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde cezaevinden tahliye edilen Acar; "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir kez daha gözaltına alındı.