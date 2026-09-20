Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var

İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."