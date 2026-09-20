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Halk TV Türkiye Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var

Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var

Son dakika... Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var
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İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var - Resim : 1

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Son dakika | Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı: Hayati tehlikesi var - Resim : 2

"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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