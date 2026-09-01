Son Dakika | Eski Bakan İdris Naim Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Süleymancılar'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İfade işlemleri tamamlanan Şahin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Şahin hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

ALİHAN KURİŞ'İN FİRARİ KARDEŞİ ARACINDAN ÇIKMIŞTI

Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsis edilen araçların şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı öne sürüldü. Cemaat lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de Şahin'e tahsisli çakarlı araçla kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Gelişmeler üzerine harekete geçen Başsavcılık, soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

ESKİ BAKAN HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

Şahin bugün adliyeye gelerek yaklaşık 3,5 saat boyunca ifade verdi.

12 sayfa tutan ifadesinin ardından eski İçişleri Bakanı, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Hakim karşısına çıkan İdris Naim Şahin hakkında savcılığın talebi doğrultusunda "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

GÜRLEK "BAKANIN İFADELERİ İLE HTS KAYITLARI ÖRTÜŞMÜYOR" DEMİŞTİ

Hilmi Tuna Kuriş'in çakarlı araçta yakalanmasıyla ilgili olarak Halk TV'ye konuşan Şahin, aracının bilgisi dışında kullanıldığını iddia etmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Şahin'in beyanları ile HTS kayıtlarının örtüşmediğini açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor. İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."