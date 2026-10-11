Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Denizde korku dolu anlar: Gemi sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı

Son Dakika | Denizde korku dolu anlar: Gemi sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı

Son dakika haberi... Kanlıca açıklarında Malta bayraklı bir geminin sürüklenmesi sonucu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir hâlindeki Malta bayraklı "IVYAN" isimli gemi, makine arızası sebebiyle Kanlıca açıklarında sürüklendi.

Son Dakika | Denizde korku dolu anlar: Gemi sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı - Resim : 1

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Trafik İstanbul Boğazı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro