Son Dakika | Denizde korku dolu anlar: Gemi sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı
Son dakika haberi... Kanlıca açıklarında Malta bayraklı bir geminin sürüklenmesi sonucu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
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Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir hâlindeki Malta bayraklı "IVYAN" isimli gemi, makine arızası sebebiyle Kanlıca açıklarında sürüklendi.
BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. (DHA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi