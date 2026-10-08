Son Dakika | Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Gazeteci İlknur Yılmaz’a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Burak Doğan'ın haberine göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan Akkaya'nın, yapılan arama ve çağrılara rağmen ifade vermeye gelmediği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

İlknur Yılmaz'ın avukatı Kerim Bahadır Şeker, 17 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Akkaya hakkında iftira, hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurtmuştu.

Ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma ve uzaklaştırma tedbirleri, ve 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açacaklarını belirtmişti.