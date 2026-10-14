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Halk TV Türkiye Son Dakika | Damal Belediye Başkanı dahil 10 kişi tutuklandı

Son Dakika | Damal Belediye Başkanı dahil 10 kişi tutuklandı

Son dakika... Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

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Son Dakika | Damal Belediye Başkanı dahil 10 kişi tutuklandı
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Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 kişinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet" suçundan tutuklandı.

ARDAHAN MERKEZLİ 6 İLDE RÜŞVET OPERASYONU

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 kişinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Operasyonun Ardahan merkezli 6 ilde düzenlendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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DAMAL BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇAMLIYURT DAHİL 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet" suçundan tutuklandı. Tutuklama kararı, savcılıktaki sorgunun tamamlanmasının ardından verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10 oldu.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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