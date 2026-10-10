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Damal Belediye Başkanı ve 9 kişi gözaltına alındı

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ve 9 kişi haklarında başlatılan soruşturma kapsamından gözaltına alındı.

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Damal Belediye Başkanı ve 9 kişi gözaltına alındı

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda, aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesi Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KEMAL ÇAMLIYURT KİMDİR?

Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt, bağımsız olarak seçimlere girmişti. 33 yaşındaki Çamlıyurt yüzde 44'ü aşan bir oy oranı ile seçildi.

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(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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