Son Dakika | BirGün muhabiri Ebru Çelik'ten figüran haberine ilişkin açıklama

Butlan CHP’sindeki üye katılım töreninde “cast ajansı aracılığıyla figüran getirildiği” iddialarını gündeme taşıyan BirGün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sözcü muhabiri Nedim Bayhan başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı. Gazetecilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

"HİÇBİR YALAN YA DA YANLIŞ YOKTU"

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik, haberinin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Haberimde anlattığım her ayrıntıyı savcılık ifademde de aktardım. Hiçbir yalan ya da yanlış yoktu. Haberimizin doğruluğundan eminiz, bu nedenle hiçbir korkumuz yok" dedi.

Savcılıkta kendisine yöneltilen soruların, söz konusu gün yaşanan olaylarla ilgili olduğunu belirten Çelik, "Benden o günü anlatmamı istediler. Ben de sabah akşama kadar yaşadığım olayları, haberimde yer verdiğim şekliyle A'dan Z'ye anlattım. Ne eksik ne fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Ben figüran olarak oraya gitmek istediğimi söyledim ve o şekilde gittim. Haberimi de bu şekilde yazdım. Zaten haberimde, oraya figüran taşındığını ortaya koymuştum. Haberin yayımlanmasının ardından hem figüranlardan hem de etkinliği gözlemleyen kişilerden doğrulayan paylaşımlar geldi. Haberimin kanıtlı ve delilli bir şekilde gerçek olduğunu savcılıkta da ifade ettim" diye konuştu.

Kendisine figüranlık karşılığında vaat edilen ücreti alıp almadığı sorusuna ise Çelik, "Hayır, almadım. Haberimi yazmam gerekiyordu. Kimliğimi alıp ajanstan ayrıldım. Zaten orada figüran olarak bulunmadığım için o parayı hak etmiş de sayılmam. Almış olsaydım belki bu da ayrı bir kanıt olurdu ancak benim önceliğim haberi yazıp kamuoyuna sunmaktı" yanıtını verdi.