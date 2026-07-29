Gürsel Tekin gazeteciye hakaret içeren ses kaydı için özür diledi 'daha önce dinlemedim' dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in CHP töreninde "figüranların" yer almasına ilişkin haberinin ardından düzenlediği basın toplantısında dinlettiği hakaret içerikli ses kaydı nedeniyle açıklama yaparak özür diledi. Tekin, söz konusu ses kaydını daha önce dinlemediğini öne sürdü.

"DİNLEMİŞ OLSAM YAYIMLAMAZDIM"

KRT TV yayınında yöneltilen "Gazeteci arkadaşımıza bir sürü hakaret içeren ses kaydı dinlettiğiniz için pişman mısınız?" sorusu üzerine konuşan Tekin, yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti. Kaydı daha önce dinlemediğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Dinleseydim kesinlikle onu yayımlamazdım. Kim olursa olsun hiçbirisine yapmazdım. Sonra dinleyince kesemedim de, tabii üzüldüm. Bundan dolayı da özür diliyorum. Dinlemiş olsaydım zaten yapmazdım."

BASIN TOPLANTISINDA HAKARET İÇEREN KAYIT DİNLETMİŞTİ

Gürsel Tekin, Ebru Çelik'in haberinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında bir ses kaydı paylaşmıştı. Toplantıda dinletilen kayıtta yer alan kişi, etkinlik için kimseden para alınmadığını savunarak haberi yapan gazeteciye ve kuruma yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Tekin, toplantı sırasında bu ifadeleri içeren ses kaydını dinlettikten sonra "Biz beyanları esas sayarız" değerlendirmesini yapmıştı.