Son dakika | Bayraklı Belediyesi operasyonu: Eski başkan tutuklandı

İzmir’de Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Sandal, gözaltına alınan 43 kişi arasında yer alıyordu. Soruşturmada 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları kapsamında yürütülen soruşturmada 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da bulunduğu 43 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERDAR SANDAL DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli işlemlerin ardından Serdar Sandal’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.