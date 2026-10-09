Bayraklı Belediyesi operasyonu: Kılıçdaroğlu'nun akrabası dahil 43 kişi adliyede

İzmir’in Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.’ye yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı B.U.’nun da aralarında bulunduğu 43 kişi adliyeye sevk edildi.

Sandal aynı zamanda Selvi Kılıçdaroğlu'nun da akrabası.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' iddiaları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi, gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal’ın oğlu Y.S.’nin de bulunduğu 43 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Firari bir kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.