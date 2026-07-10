Son dakika | Balçova Belediyesi CHP'de kaldı



Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Balçova Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini belirlemek üzere İzmir Valiliği’nin çağrısıyla bugün olağanüstü toplandı.

CHP GRUBU ADAYINI OY BİRLİĞİYLE BELİRLEDİ

Olağanüstü meclis oturumu öncesinde grup toplantısını gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanvekilliği için tek bir isim üzerinde uzlaştı. CHP Grubu, meclisin en yaşlı üyesi olan Selahattin Yıldız’ı oy birliğiyle belediye başkanvekili adayı olarak gösterdi.

AKP GRUBU 'SEÇMEN İRADESİNE SAYGI' DUYDUĞUNU İDDİA EDEREK ADAY ÇIKARMADI

Soruşturma süreci ve görevden uzaklaştırma kararı sonrası muhalefetin hamlesi merak edilirken, AKP cephesinden resmi açıklama geldi. AKP Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan, partisinin bu olağanüstü seçimde 'sandık iradesine saygı duyduklarını' öne sürerek aday çıkarmayacağını kamuoyuna duyurdu.

İLK TURDA 20 OYLA YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından mecliste oylama aşamasına geçildi. Toplam 2 meclis üyesinin katılmadığı olağanüstü oturumda, salonda hazır bulunan 23 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan gizli oylamada 3 meclis üyesi boş oy kullanırken, 20 meclis üyesi tercihini Selahattin Yıldız’dan yana yaptı.

Bu sonuçla birlikte, yapılan oylamanın ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayan Selahattin Yıldız, Balçova Belediye Başkanvekili seçildi ve belediye yönetimi CHP'de kalmaya devam etti.