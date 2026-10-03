Son Dakika | Bakan Akın Gürlek duyurdu: 7 dosyada 8 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde; en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 farklı dosyadaki 8 cinayet olayında sonuca ulaşıldı.

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralı ile ilgili olaylar aydınlığa kavuşturuldu.

Aydınlatılan faili meçhul cinayetler şöyle:

Artvin / Şavşat (39 yıllık faili meçhul): 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin’in dosyası, yeni ifadeler ve yer gösterme operasyonları ışığında yeniden açıldı. Yapılan kazı çalışmalarında kemik kalıntılarına ulaşılırken, şüphelilerden Z.B. tutuklandı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Yozgat / Şefaatli (21 yıllık faili meçhul): 8 Temmuz 2005’te TMO yerleşkesinde hayatını kaybeden Hamza Gedik cinayeti; eski ihbarlar, yeni ifadeler ve delillerin harmanlanmasıyla çözüldü. Azmettirme ve iştirak şüphesiyle Kırşehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır / Sur (19 yıllık faili meçhul): Hevsel Bahçeleri’nde 21 Eylül 2007 tarihinde boğularak öldürülen Erhan Kurt’un dosyası; HTS baz kayıtları, Adli Tıp raporları ve tanık beyanlarındaki çelişkilerin tespitiyle çözüldü. Diyarbakır ve Batman'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir / Seyitgazi: 8 Mayıs 2012'de 2,5 yaşındayken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Yakup Bozkurt’un dosyasındaki teknik çalışmalar neticesinde 6 şüpheli yakalandı; baba A.B. tutuklandı.

Trabzon (12 yıllık faili meçhul): 26 Haziran 2014’te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan dosyasında takipsizlik kararı kaldırılarak yeni tanıklar dinlendi. İki kişinin gömüldüğünün tespitiyle gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı.

Kilis / Acar Köyü: 15 Temmuz 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyası, yeni Adli Tıp incelemeleri ve baz analizleri sayesinde yeniden ele alındı ve 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri (3 Yıllık Dosya): 9 Ekim 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan %84 engelli Fehmi Lup'un dosyası, kamera kayıtları ve yeni tanık beyanlarıyla çözülerek M.C.D. tutuklandı.