Son dakika | Bahçeli'den fon skandalına bir tepki daha: Devlet olanı biteni çalanı kamuoyuna açıklamalı

MHP lideri Bahçeli'nin haftalık grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye'nin ana gündem maddesi olan fon skandalına değindi. Bahçeli Türkiye'nin, gayrıhukuki ve gayrıahlaki unsurlardan arınması gerektiğini söyledi. Bahçeli sözlerinin devamında fon skandalına ismi karışanların da kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

"Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda, hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı, Türkiye her bakımdan gayrihukuki ve gayriahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir, nitekim görmemektedir."

"Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan

edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.

Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş

konular milletimizle behemehal paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların

boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır."

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER DEVREDE"

Grup toplantısının başına süreç hakkında konuşan Bahçeli, süreci sabote etmek isteyenlerin devrede olduğunu ancak Türkiye'nin yolundan geri dönmeyeceğini söyledi.

"Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir.

Peşinen söylemeliyim; Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir."

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK ÇAĞRISI

Yemen'deki Husilerin Mekke İttifakı üyesi S. Arabistan'a yaptığı saldırılar nedeni ile Türkiye'nin de Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi gerektiğini kaydeden Bahçeli şöyle konuştu:

"Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan

her türlü askeri desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara

karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkân sağlanmalıdır.

Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi

saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya

saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil

ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert

şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır."

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Bahçeli, Yunan hükümetinin İsrail'e yakınlaşmasına tepki gösterip, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik, elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin güzergâha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutumu ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır.

Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça; kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahlı, hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır.

Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz." dedi.

GENÇLERE SESLENDİ: FRANSA'YA HEVESLENMEYİN

Bahçeli grup toplantısının sonunda Fransa'da liselilerin eğitim şartlarının düzeltmesi için başlattığı ve dalga dalga yayılan eylemlerine değinip Türkiye'deki gençlere seslendi. Bahçeli, Fransa'ya özenilmemesi gerektiğini söyledi:

Sayın ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum; Fransa'ya heveslenmeyin! Batı emperyalizmine kapılmayın! Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun! Hepinize selam, hürmetler."

Bahçeli'nin grup konuşması şu şekilde:

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo

kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz

vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimize en

kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir arada bulunmaktan

duyduğum memnuniyeti, birlikte sözlerimizin, çalışmalarımızın ve her türlü

halisane gayretimizin ülkemize ve milletimize yönelik hayırlı sonuçlara vesile

olmasını temenni ediyorum.

Geçtiğimiz hafta içinde milletçe her birimizi üzüntüye sevk eden kazalar

yaşanmıştır. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın iki katının çökmesi

sonucu 5 kişi vefat ederken 11 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca Manisa'nın Akhisar

ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı;

Kahramanmaraş'ta ise bir gencimizin hayatını kaybettiği, içerisinde

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin ise

yaralandığı trafik kazaları yaşanmıştır.

Bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı

olanlara da acil şifalar diliyorum.

Bu vesileyle trafikte can güvenliğini esas alan bir yaklaşımla kaza risklerini

azaltacak her tedbirin alınmasını, aynı zamanda da kentsel dönüşüme yönelik

devletimizce başlatılan seferberliğin süratle tamamlanmasını, başta öncelikli

deprem riski bulunan alanlar olmak üzere ülkemizin her yerinde güvenli yapıların

inşa edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum.

Muhterem milletvekilleri; Türkiye tarihi ve kültürel müktesebatı, jeopolitik

konumu, maddi ve kültürel sermaye birikimiyle dünyanın önemini bildiği bir ülke,

kudretini tanıdığı bir devlettir. Zira Türkiye sadece bir ülkenin adı değil;

görkemli bir medeniyetin ve zengin Türk-İslam geleneğinin mirasını barındıran

toprakların adı, dünyada yeni buluşma ve uzlaşmaların adresidir."

"Türk İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere

sahip çıkmak, onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak küresel

gelişmeler karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum

milletlerin hür ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır. Türkiye'nin

süre gelen ve birçoğunun toplumsal karşılığı olmayan tartışmaları bir kenara

bırakarak enerjisini müreffeh ve mutlu bir ülkenin inşası, yüksek değerlerle

donanmış yeni bir medeniyetin oluşturulması hedefine yöneltmesi kaçınılmaz bir

gerekliliktir. Geçen haftaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi ideolojik

koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir.

Hiç şüphesiz

yoktur ki Türk milleti sahip olduğu engin tarihi tecrübeye ve kültürel derinliğe

demokratik değerlerle teçhiz edilmiş evrensel kazanımları da eklemleyerek

yeniden büyük bir medeniyet yaratma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Türk

milletinin başlatacağı medeniyet yürüyüşü manevi iklimini Türk İslam

kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır.

Terörsüz Türkiye birlikle ve dirlikle yaşama iradesi gönül ve kültür

coğrafyamızla beraber insanlığa adaletli bir nizam vadeden Türkiye merkezli yeni

bir medeniyet inşasının şuurudur. Milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmekte

olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, Türkiye hasımlarını ve bölgede

hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken tarihimizin her döneminde

olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye

sokulmaktadır.

Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal,

kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak,

ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse,

yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine

devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri

dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya

devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.

Aynı zamanda terörsüz

bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in bölgeye

dönük saldırganlıkları yaklaşan seçimleri de bahane edilerek devam etmekte,

kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır.

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları bölgeyi istikrarsızlaştırma hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur. Söylemler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk

kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ne kıblemiz Kabe'ye ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu

mabedine yönelik saldırılara göz yummamayız.

"Türk-İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere sahip çıkmak,

onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak; küresel gelişmeler

karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum milletlerin hür

ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır.

Türkiye'nin süregelen ve birçoğunun toplumsal karşılığı olmayan tartışmaları bir

kenara bırakarak enerjisini müreffeh ve mutlu bir ülkenin inşası, yüksek

değerlerle donanmış yeni bir medeniyetin oluşturulması hedefine yöneltmesi

kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Geçen haftaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, ideolojik koordinatlarımız

farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir.

Hiç şüphesiz yoktur ki, Türk milleti sahip olduğu engin tarihi tecrübeye ve

kültürel derinliğe, demokratik değerlerle teçhiz edilmiş evrensel kazanımları da

eklemleyerek yeniden büyük bir medeniyet yaratma imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Türk milletinin başlatacağı medeniyet yürüyüşü, manevi iklimini Türk-İslam

kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır.

Terörsüz Türkiye; birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür

coğrafyamızla beraber insanlığa adaletli bir nizam vadeden, Türkiye merkezli

yeni bir medeniyet inşasının şuurudur.

Milletimizin özgün iradesi ile tesis edilmekte olan terörsüz Türkiye ve terörsüz

bölge girişimi, Türkiye hasımlarını ve bölgede hâkimiyet kurma heveslilerini

endişeye sürüklerken tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi

zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır.

Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da

terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz

istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız

huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir.

Peşinen söylemeliyim; Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri

dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya

devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.

İSRAİL YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde

ise İsrail'in bölgeye dönük saldırganlıkları, yaklaşan seçimler de bahane

edilerek devam etmekte; kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır.

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, İsrail barbarlığının

geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi

saldırıları, bölgeyi istikrarsızlaştırma hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı

bir unsurudur. Söylemler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ne kıblemiz

Kâbe'ye ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz

yummamayız."

Sessiz kalamayız, tahammül gösteremeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen

devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz

eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında

saklıdır.

Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde

mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne

gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkânları yetmiyorsa caydırıcı

güç kullanılmalıdır.

SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK ÇAĞRISI

Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan

her türlü askeri desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara

karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkân sağlanmalıdır.

Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi

saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya

saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil

ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert

şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.

HUSİLERİN S. ARABİSTAN'A YAPTIĞI SALDIRILAR

Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na

gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır.

Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha

hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün

bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır.

Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi,

Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta; uluslararası

ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi

riskler doğurmaktadır.

Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeleri arasındaki

husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin

hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle

gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir

surette meşru görülemeyecektir.

Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler

karşısında Türkiye, Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine

bağlı kalarak ve İslam âleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu

müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.

Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hâdimü'l-Haremeyn ile şereflenmiştir.

Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafaası bu şuurun yüksek iradesidir.

Öyle ki Peygamber Ocağında pişen kahraman Türk askeri, 'Mehmetçik' unvanını bu

topraklarda almıştır.

Hamdolsun, kutsal topraklarımıza dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız

da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç

eksilmemiştir ve diridir.

Temennimiz; Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir

siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel ihtilafların diyalog ve diplomasi

yoluyla çözülmesidir.

Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, aklıselimden şaşmamalıdır.

Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında

yaşayabilmelidir.

Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları

birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak

tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el

ovuşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir."

İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti

olarak arzumuz; bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu,

ihtilaflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği,

huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır.

Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel; bölge ve insanlık için

büyük tehdit olan siyonist, soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime

gidecek olan İsrail'de Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi

tüketmekte, yok edici çirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye

topraklarının bütünlüğünde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan,

insanlığın yüz karası manzaralar uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün

önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'le yaklaşarak, yakınlaşarak kendisini

daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki

alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere 'dur' dediğimizde İsrail'in

kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı

anlamına gelecektir.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen

elektrik, elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin

ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri

Bakanlığı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı

araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da

ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin güzergâha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutumu

ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını

aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan bölgemizde

kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler

tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır.

Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanı-,

tanımadıkça; kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa

imzalasın ve hangi silahlı, hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende

hissedemeyeceğini artık anlamalıdır.

Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına

sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi

korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz.

Bizim arzumuz ve tercihimiz; Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve

husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi

sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler; Türkiye'nin besleyeceği saygı ve

dostluğun, İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık

idrak etmelidir.

"Uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir.

"TÜRKİYE KAMUDA SİYASETTE VE BİRÇOK ALANDA ARINMA DÖNEMİNDEDİR"

Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiyesine yönelik ortak irade serpildikçe provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir.

Köklü sorunlarını çözme, çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir.

Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunuşluk içinde olmalıdır.

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir.

FON SORUŞTURMASINA YENİ TEPKİ: HİÇBİR YOLSUZLUK KORUMA GÖRMEMELİDİR

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda, hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı, Türkiye her bakımdan gayrihukuki ve gayriahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir, nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış"

"Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru aynı zamanda da hızlı

tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.

Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz isteriz ki, bu süreçte özellikle

muhalefet çevresinde elmayla armut aynı kefede tartılmaya kalkışılmakta

kalkmakta, kamuoyu yanıltılmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize

suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarına el uzatmış, milletimizin üzerine

çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlar güruhunun eylemleri milletimizden

saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır.

Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin

politik antitezi sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek

istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali

pürmelalini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir.

Dolayısıyla ahlaki standartlar; partizanlar, tutumlar ve iktidar-muhalefet

dikotomisine bağlı olarak göreceleştirilmektedir. Nitekim muhalefet

yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir

eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki

zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına

girmektedir.

Bizlere göre sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır.

Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi memnu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak;

bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber

yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem

meselesidir.

Türk düşüncesinin mürşidi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle; ailenin esası olan

velayet-i hassa ile devletin temeli olan velayet-i âmme kuvvetlerini ahlaktan

alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı; zihniyette berraklığın, düşüncede ilke

ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve

gayretidir.

Hattızatında ahlak; iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir.

Ahlakın eksenindeki kayma; aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana,

siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına

sebebiyet verir.

İktisat ilmimizin kutup yıldızı merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere;

zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira

iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir.

Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal

düzensizliğin içerisinde bocalar. Yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki

mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel

kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur.

Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak

buhranının izdüşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket

Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun

için de ahlaki standartlaşmanın evvelemirde siyaset kurumunda tesis edilmesini

öngörmekteyiz.

En nihayetinde ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan; iktidarda adaleti,

devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete

geçirecektir.

"DEVLET OLANI BİTENİ ÇALANI KAMUOYUNA AÇIKLAMALI"

Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan

edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.

Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş

konular milletimizle behemehal paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların

boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır."

"Haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim

stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir.

Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını

kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz

Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve

güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır.

Çünkü siyasette, medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin,

toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının, umutsuzluğu

yaymaya, Türkiye'nin prangalarıyla baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha

geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal

ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek

toplumda çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır.

Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları işlevsizleşen ve toplumsal bütünlüğü

zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz,

izin veremeyiz.

Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının

belirginleştirilmesi Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki

kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyişi açısından

ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır.

Böylesi bir atmosferin Türkiye'yi yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil,

ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği; yatırımcı algısından finansal

istikrara, ülke risk priminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda

Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır.

Türkiye'nin dirlik ve düzeni her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülahazanın

önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerçekliğini

inkâr etmeden, vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan,

bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun

biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep

birlikte sergilemek durumundayız.

Türkiye hepimizin, hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir,

geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline

getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı artırarak

gelecek perspektifimizi güçlendirmektir.

Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir

ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine

sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis

etmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıptayla bakılan bir

Türkiye hamdolsun egemendir.

Kimseye oyun kurdurmayız. İstikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve

kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz emin olsun,

milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız."

"Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa

edeceğiz.

Değerli milletvekilleri,

Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri, Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar

bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne

sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının

giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen

gençler, esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır.

Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği

bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi, toplumsal huzur ve

dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir.

Göstericilerin Bastille Meydanı'nda toplanması, Fransız Devrimi'ne yapılan bir

gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli

taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki Sarı Yeleklileri

hatırlatan gösteriler, gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde

eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma

potansiyeli taşımaktadır.

Diğer taraftan, gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır

yaralanmalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması, başka ülkelere demokrasi ve

insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı

ilkeleri kendi vatandaşları söz konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini

göstermiştir. Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi

çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması,

Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka

ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler, Avrupa'nın sosyal devlet

anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu

göstermektedir.

Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte

almaktadır. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre; ülkemiz, bir

önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin

her üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi olmuş; fen bilimleri ve okuma

becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken, matematikte bu ortalamayı

yakalamıştır. Bu başarı, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir

göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türk ve Türkiye Yüzyılı

hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve millî eğitime azami

ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum.

Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş; düşünme, algılama ve problem çözme

yeteneği gelişmiş; sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek; yeni

gelişmelere açık; bilim ve teknoloji üretimine yatkın; girişimci, demokratik,

kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller, Türk Asrının mimarı ve geleceğimizin

teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz; bilgi toplumunun

gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine

sahip, teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak

şekilde yapılandırılmalı; eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü

imkânları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir.

Bununla birlikte, Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip

etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde

geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını

sağlamak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetimi

hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır.

Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur, haklı

beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi, yasama faaliyetlerimizin

odağına vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini

karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her

bir milletvekili arkadaşımdan bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmasını

bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak,

milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız.

Büyük ozanımız merhum Âşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki;

'Son verelim iftiraya, bühtana, Kardeşane sevişelim can cana, El birlikte

çalışalım vatana, Çok okul, fabrika kuralım gardaş!'

GENÇLERE SESLENDİ: FRANSA'YA HEVESLENMEYİN

Sayın ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum; Fransa'ya heveslenmeyin! Batı emperyalizmine kapılmayın! Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun! Hepinize selam, hürmetler."





