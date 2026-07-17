Son dakika | Aziz Üstel hayatını kaybetti

Çeşitli televizyon kanallarında hazırlayıp sunduğu programlarla bilinen ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik de yapmış olan ünlü gazeteci, televizyoncu Aziz Üstel'den acı haber geldi.

Bir süredir İzmir’deki bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören deneyimli gazetecinin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Aziz Üstel, yarın (18 Temmuz Cumartesi günü) ikindi namazını müteakip İzmir Karabağlar Hacı Fatma Tatari Camii'nden uğurlanarak toprağa verilecek.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üstel'in vefat haberini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Star Yazar Ailesi"nin çok değerli üyesi Aziz Üstel bugün İzmir'de vefat etti. Aziz abi, etrafındaki nice sözde gazeteciye rağmen hayatı boyunca eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı ve söyledi.

Aziz abi, son yolculuğuna yarın (18 Temmuz Cumartesi günü) ikindi namazını müteakip İzmir Karabağlar Hacı Fatma Tatari Camii'nden uğurlanacak.

Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağolsun.

AZİZ ÜSTEL KİMDİR

1948 doğumlu Aziz Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çevirmenlik yapan Üstel, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eseri başta olmak üzere 50'ye yakın kitabı kitabı Türkçeye çevirdi.

Gazetecilik kariyerinde Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev yapan Üstel, TRT'de çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlenirken, "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Kariyeri boyunca televizyon programları hazırlayan, dizi yazarlığı yapan ve spor yayıncılığı alanında çalışan Üstel, Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.