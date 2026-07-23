Son dakika | Katliamdan 33 başvurudan 12 yıl sonra AYM'den Sivas kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi

Sivas Madımak Oteli'nde, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden 'hak ihlali' kararı geldi. Karar katliamdan 33, ihlal başvurusundan 12 yıl sonra geldi.

12 YIL SONRA KARAR

Yüksek Mahkeme, ölenlerin yakınlarının tam 12 yıl önce yaptığı bireysel başvuruyu bugün ele aldı.

Kurbanların yakınları etkili, hızlı ve adil bir yargı süreci yapılmadığı ve yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye 2014 yılında bireysel başvuru yapmıştı.

Bugün AYM Genel Kurulu'nda ele alınan başvuruda "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği" kararı oy birliğiyle çıktı. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Karara ilişkin değerlendirmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptı. Emir şunları söyledi:

"Sivas'ta adalet yerine gelmediği için o ateş yanmaya devam ediyor. Adalete susamış insanlar 33 yıldır adliye koridorlarındalar.

12 yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne, bireysel hak ihlali başvurusunda bulunuldu. AYM 12 yıl bekledi ve nihayet oy birliği ile hak ihlali olduğunu, devletin etkili, hızlı, bağımsız yargılama yapmadığını teslim etmiş oldu. Ailelerin ve bizim 33 yıldır söylediğini AYM de teslim etmiş oldu.

"FAİLLER KORUNDU, KOLLANDI"

Bu katliamın failleri korundular, saklandılar, firar ettirildiler, aranıyormuş gibi yapılıp AKP'li belediyelerde istihdam edildiler. Aile kurdular, olağan yollarla vefat edince adresleri tespit edildi. O katliamdakilerin neredeyse tamamı AKP'den bakan ve milletvekili oldular. Hatta o adaletsiz karar verildiğinde bugünün cumhurbaşkanı "Devletimize milletimize hayırlı olsun" diyecek kadar bir vicdansızlık örneği gösterdi.

Hiç olmazsa bundan sonra o katliamın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi, devletimizin Madımak'ta yapılanlarla yüzleşmesi, süreçle ilgili özeleştirinin yapılması günüdür."