Son Dakika | Askeri öğrenci güneş çarpmasından mı öldü? MSB'den ilk açıklama

Yalova’da Hava Harp Okulu birinci sınıf öğrencisi Veli Bilgin, hayatının kaybetmesi hakkında MSB'den açıklama geldi. MSB, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bilgin’in ölümüne ilişkin idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."