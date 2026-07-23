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Halk TV Türkiye Son dakika | Ardahan'da katliam gibi kaza: 3 araç birbirine girdi ölü ve yaralılar var

Son dakika | Ardahan'da katliam gibi kaza: 3 araç birbirine girdi ölü ve yaralılar var

Ardahan Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Ardahan'da sabah saatlerinde Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda seyir halinde olan üç araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Son dakika | Ardahan'da katliam gibi kaza: 3 araç birbirine girdi ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçların içinde mahsur kalan kazazedelere müdahale etmek için çalışma başlattı. Görevlilerin yoğun çabasıyla yaralılar bulundukları yerlerden çıkarıldı.

3 CAN KAYBI, 4 YARALI

AFAD ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kurtarma çalışmalarının ardından yapılan ilk kontrollerde, feci kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçlardan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Artvin’in Ardanuç ilçesi yönünden gelen araçların karıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ardahan Kaza Zincirleme kaza
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