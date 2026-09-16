Son dakika | Ankara merkezli yazılım şirketine MİT'ten operasyon

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, sendikalara hizmet veren Ankara merkezli Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı yazılımlarda, sendika üyesi olmayan kişilerin kişisel bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerde, daha önce farklı kaynaklardan internete sızdırılan veri setlerinin sistem üzerinden sorgulanabildiği, T.C. kimlik numarasıyla kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği belirlendi. Sistemlerde 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıktı.

KAYITLARDA 'NVİ' İBARESİ

Sunuculardaki incelemelerde, kişisel verilerin tutulduğu sistem kayıtlarında sistematik olarak NVİ ibaresinin kullanıldığı belirlendi. Bu ibarenin verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu ancak teknik incelemelerde verilerin doğrudan NVİ sistemlerinden alınmadığının tespit edildiği öğrenildi. Aydo Yazılım’ın ayrıca “Clock&Wise” adıyla kurum ve kuruluşlara KVKK kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi.

Ankara merkezli operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Sorgu sisteminin hangi sendikalar tarafından ve ne kapsamda kullanıldığı ile elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemenin sürdüğü bildirildi. Dijital materyallerde yapılacak incelemelerin ardından soruşturmanın genişletilebileceği kaydedildi. (DHA)