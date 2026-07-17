Son dakika | Mansur Yavaş acı haberi duyurdu: 2 belediye işçisi vefat etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar bir anda alev topuna dönerken olay yerinde can pazarı yaşandı. Çıkan yangın sonucu alevlerin sardığı kamyonlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

MANSUR YAVAŞ ACI HABERİ DUYURDU

Kazanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olayla ilgili detayları paylaşarak hayatını kaybedenlerin belediye personeli olduğunu duyurdu. Yavaş, yaptığı açıklamada, "Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)