Son dakika | ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta uygulanacak 2026-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATİNE DİKKAT
Adaylar, yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2026-ALES/2 için adaylar, 2 Ağustos'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (AA)
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin veya akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) atanmayı hedefleyenlerin girmesi zorunlu olan, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır.