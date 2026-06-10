ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Adaylar, 2026-ALES/2'ye ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin veya akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) atanmayı hedefleyenlerin girmesi zorunlu olan, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır.